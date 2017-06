Трампа любят только русские и евреи

Меньше всего доверяют президенту США в Мексике (что логично – после выпадов в адрес мексиканцев обещаний построить стену) – 5%. И почему-то в Испании (видимо, из-за солидарности с Мексикой) – 7%.

Как подчеркивается в исследовании, есть лишь две страны на планете, где отношение к новому американскому президенту лучше, чем к старому. Это Россия (53% против 11%) и Израиль (56% против 49%).

Безусловно, в таком отношении людей к Трампу есть доля чистой пропаганды. Если жителям большей части как западного, так и исламского мира больше года твердят о том, какой Трамп «фашист», незачем удивляться, что многие этому поверили.

Есть и объективное неприятие методов нового американского президента, провозгласившего желание «Сделать Америку снова великой». Многие опасаются: не за их ли счет?

То, что в России и Израиле к сорок пятому президенту США относятся гораздо лучше, чем к его предшественнику, тоже легко объяснимо. При Обаме отношения между Россией и Америкой опустились до низшей точки в истории (что признают обе стороны). И, несмотря на то, что находящийся под давлением вашингтонских элит Трамп пока не спешит приступать к разбору руин, надежда на такой разбор сохраняется.

Кроме того, Обама слишком много сделал для Палестинской автономии, чтобы рассчитывать на любовь израильтян. Трамп оценивает ближневосточный конфликт принципиально иначе. Кроме того, его тесть иудей по рождению, а дочь перешла в иудаизм.

Разумеется, не следует забыть и том, кто именно проводил опрос. Фразы «важно не как проголосуют, важно как (или кто) посчитают» Иосиф Сталин, судя по всему, не говорил, но суть дела от этого не меняется.

Pew Research Center – это не просто «мозговой центр». Как напоминает РИА «Новости» , в 2010 году первым вице-президентом головной компании центра The Pew Charitable Trusts стала Тамера Луззатто, которая с 2001-го по 2009-й год являлась начальником штата Хилари Клинтон во время ее работы в Сенате. А одним из спонсоров The Pew является компания William and Flora Hewlett Foundation, руководителем «программы образования» в которой с 2008 года также является «человек Клинтон» - Барбара Чоу.