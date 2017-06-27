Трампа любят только русские и евреи

Американский исследовательский Pew Research Center опубликовал доклад, посвященный отношению в мире к США и их президенту Дональду Трампу . Результаты исследования явно порадуют противников нового хозяина Белого дома – Трампа сильно недолюбливают. Однако, как утверждают социологи, дело далеко не только в нем лично. Небезынтересно и то, кто именно заказал данное социологическое исследование. Если при президенте Бараке Обаме теплые чувства к Соединенным Штатам испытывали 64% населения земного шара, то теперь только 49%.

Наиболее резкое падение зафиксировано в соседних странах – Мексике и Канаде, а также в Евросоюзе , особенно в Германии. Только 30% мексиканцев положительно оценивают текущую политику Вашингтона. Когда страной управлял Барак Обама, уровень поддержки США в Мексике был 66% . В Канаде и Германии популярность Америки вообще снизилась до 22%, отмечает «Немецкая волна».

Отношение лично к Трампу в целом по миру ещё хуже. Ему доверяют лишь 22%, в то время как Бараку Обаме доверяли втрое больше – 64%. Reuters с глубоким сожалением отмечает, что Трампу доверяют меньше, чем Владимиру Путину (27%) и Си Цзиньпину (28%), не говоря уж об Ангеле Меркель (42%).

Меньше всего доверяют президенту США в Мексике (что логично – после выпадов в адрес мексиканцев обещаний построить стену) – 5%. И почему-то в Испании (видимо, из-за солидарности с Мексикой) – 7%.

Наиболее часто встречающимися характеристиками нынешнего американского президента стали «высокомерный» (75%), «нетерпимый» (65%) и «опасный» (62%). Из позитивных же оценок большинство получила характеристика «сильный лидер» (55%), передает ТАСС

Как подчеркивается в исследовании, есть лишь две страны на планете, где отношение к новому американскому президенту лучше, чем к старому. Это Россия (53% против 11%) и Израиль (56% против 49%).

Британская Guardian публикует информацию об этом исследовании с заголовком «Три четверти мира чуть-чуть или вообще не доверяет Трампу». Большинство других мировых СМИ, резко критиковавших Трампа в ходе избирательной кампании и после победы на выборах, тоже не могут скрыть удовлетворения – их позиция поддерживается большинством населения Земли.

Безусловно, в таком отношении людей к Трампу есть доля чистой пропаганды. Если жителям большей части как западного, так и исламского мира больше года твердят о том, какой Трамп «фашист», незачем удивляться, что многие этому поверили.

Есть и объективное неприятие методов нового американского президента, провозгласившего желание «Сделать Америку снова великой». Многие опасаются: не за их ли счет?

То, что в России и Израиле к сорок пятому президенту США относятся гораздо лучше, чем к его предшественнику, тоже легко объяснимо. При Обаме отношения между Россией и Америкой опустились до низшей точки в истории (что признают обе стороны). И, несмотря на то, что находящийся под давлением вашингтонских элит Трамп пока не спешит приступать к разбору руин, надежда на такой разбор сохраняется.

Кроме того, Обама слишком много сделал для Палестинской автономии, чтобы рассчитывать на любовь израильтян. Трамп оценивает ближневосточный конфликт принципиально иначе. Кроме того, его тесть иудей по рождению, а дочь перешла в иудаизм.

Разумеется, не следует забыть и том, кто именно проводил опрос. Фразы «важно не как проголосуют, важно как (или кто) посчитают» Иосиф Сталин, судя по всему, не говорил, но суть дела от этого не меняется.

Pew Research Center – это не просто «мозговой центр». Как напоминает РИА «Новости» , в 2010 году первым вице-президентом головной компании центра The Pew Charitable Trusts стала Тамера Луззатто, которая с 2001-го по 2009-й год являлась начальником штата Хилари Клинтон во время ее работы в Сенате. А одним из спонсоров The Pew является компания William and Flora Hewlett Foundation, руководителем «программы образования» в которой с 2008 года также является «человек Клинтон» - Барбара Чоу.

Наконец, весной 2015 года был опубликован список организаций, финансировавших фонд Clinton Foundation и лоббировавших деятельность Госдепартамента США в период госсекретаря Клинтон. Среди 181 организации есть Pew Charitable Trusts, которая регулярно жертвовала фонду от 10 до 25 тысяч долларов.

Таким образом, исследование Pew Research Center – это такой дружеский привет от проигравшего выборы клана Клинтонов действующему президенту. Хилари потерпела поражение, но не смирилась с этим. Пока не понятно, кто пойдет на следующие президентские выборы в качестве кандидатов от демократов, но очевидно, что Клинтоны сделают свою ставку и будут работать на конкретное лицо.

Избирательная кампания, как известно, начинается на следующий день после того, как подведены итоги предыдущих выборов.