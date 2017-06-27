Фэллон: русские будут смотреть на наш корабль с завистью

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон уверен, что российские военные, глядя на крупнейший корабль Королевских ВМС, будут испытывать зависть и восхищение. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph. Фэллон считает, что российские самолеты, корабли и субмарины устроят слежку за новым авианосцем «Королева Елизавета», недавно спущенным на воду.

«На самом деле это обычная практика для русских – собирать сведения о наших кораблях. Мы примем все меры предосторожности, чтобы не дать им подойти слишком близко. Но, я думаю, они будут им восхищаться», – приводит «ИноТВ» слова Фэллона.





При этом глава военного ведомства королевства назвал российский корабль «Адмирал Кузнецов» ветхим: «Вы наблюдали, как несколько месяцев назад ветхий «Кузнецов» прошел через Ла-Манш. На мой взгляд, русские будут смотреть на наш корабль с небольшой завистью».

Напомним, «Королева Елизавета» является крупнейшим военным кораблем Великобритании. Вскоре он направится в свое первое плавание по Северному морю.

