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Украина потребует у РФ компенсации за Керченский мост
Фото: РИА Новости
Украина может потребовать от России компенсации за запрет на судоходство при возведении арок Керченского моста.
Киев утверждает, что из-за временного ограничения его порты потеряют полмиллиарда гривен. Об этом сообщает DW со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.
Ранее строители моста заявили, что в августе и сентябре начнется установка двух арочных пролётов моста. Из-за этого на 23 дня вводятся временный запрет на судоходство через пролив.
В Киеве уже подсчитали, что убытки составят полмиллиарда гривен.
На Украине считают, что Россия должна была просить разрешения на строительство моста через Керченский пролив. Об этом заявили в МИД Украины, подчеркнув, что «односторонние действия Москвы» нарушают международное право и суверенные права.
«Односторонние действия российской стороны вызывают и приводят к физическим изменениям морской среды, которая входит в морскую зону Украины», - отмечает МИД.
Там заявили, что имеют право требовать от России возмещения ущерба.
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