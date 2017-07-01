Украина потребует у РФ компенсации за Керченский мост

Украина может потребовать от России компенсации за запрет на судоходство при возведении арок Керченского моста.

Киев утверждает, что из-за временного ограничения его порты потеряют полмиллиарда гривен. Об этом сообщает DW со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка

Ранее строители моста заявили, что в августе и сентябре начнется установка двух арочных пролётов моста. Из-за этого на 23 дня вводятся временный запрет на судоходство через пролив.

В Киеве уже подсчитали, что убытки составят полмиллиарда гривен.

На Украине считают, что Россия должна была просить разрешения на строительство моста через Керченский пролив. Об этом заявили в МИД Украины, подчеркнув, что «односторонние действия Москвы» нарушают международное право и суверенные права.

«Односторонние действия российской стороны вызывают и приводят к физическим изменениям морской среды, которая входит в морскую зону Украины», - отмечает МИД.

Там заявили, что имеют право требовать от России возмещения ущерба.