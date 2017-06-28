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СМИ: Американские корабли заняли боевые позиции для возможного удара по Сирии
Американские военные корабли и самолёты заняли атакующие позиции, чтобы нанести удар по Сирии, если от президента США поступит соответствующий приказ.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники.
В настоящий момент американские военные заняты наблюдением за авиабазой Шайрат в Сирии.
Отмечается, что военнослужащие круглосуточно следят за ней, так как в Вашингтоне полагают, что именно с неё может быть проведена химатака.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что правительство Сирии серьёзно восприняло обвинение Соединённых Штатов в подготовке химической атаки.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.
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