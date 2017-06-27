Даже сам факт встречи с Путиным грозит Трампу новыми политическими потерями

Выяснилось, что вокруг президента США есть люди, которые всячески отговаривают Дональда Трампа от полноценной встречи с Владимиром Путиным . Они убеждают его провести в лучшем случае встречу «формальную и непродолжительную». Кто же эти лица, наперекор которым Трамп вынужден отстаивать свое желание встретиться с президентом России, и что движет ими? Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство ряда представителей его администрации. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

На прошлой неделе администрация США не исключила, что президенты России и США могут встретиться «на полях» саммита G20 в Гамбурге, намеченного на 7-8 июля. Возможность подобной встречи допустил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . При этом он пояснил, что конкретного плана по мероприятию пока нет.

Источники AP полагают, что возможная встреча Трампа и Путина усугубит разногласия, накопившиеся в Белом доме. Не исключено, что проявлением этих разногласий являются недавние неоднозначные заявления администрации Трампа о причастности Москвы к атакам «русских хакеров».

Советуют провести формальную и непродолжительную встречу

Сам Трамп настроен на то, что в Гамбурге состоится полноценная встреча (при широком участии прессы), в ходе которой будут освещены вопросы международных и американо-российских отношений. Но «сторонники осторожного подхода» советуют президенту США провести формальную и непродолжительную встречу с Путиным, - цитирует TACC сообщение Associated Press.

Другой «осторожный» вариант: переговоры должны пройти между российской и американской делегациями без участия президентов.

В Белом доме существуют глубокие разногласия относительно того, как следует выстраивать отношения с Москвой, констатировал источник агентства. Эти разногласия особенно сильны сейчас, во время расследования «русских связей» администрации Трампа и «вмешательства» России в выборы президента США.

Кто осмелился отговаривать Трампа

С точки зрения «буквы закона» ни Конгресс, ни тем более политические партии или какие-либо лоббистские группы не оказывают влияния на то, с кем из глав государств и в каком формате может встречаться президент. В ведении верхней палаты находятся международные договоры (их утверждение требует голосов двух третей сената). В целом внешняя политика Соединенных Штатов определяется президентом и реализуется Госдепартаментом

Со стороны Госдепа подвохов ожидает не следует. Напротив, визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву эксперты сочли «наведением мостов» перед встречей Трампа и Путина. Об этом же свидетельствует и подготовленная Тиллерсоном «дорожная карта» по нормализации отношений с Москвой. Заметим, что документ был крайне вовремя «слит» на портал BuzzFeed. Это произошло в разгар обсуждения в Сенате законопроекта, который лишает Трампа права отменять антироссийские санкции без ведома Конгресса.

Текущую ситуацию «нужно воспринимать через призму того внутриполитического кризиса, который разворачивается в последние месяцы», - отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Виктор Олевич . Любые шаги Трампа и его администрации, которые касаются России, интерпретируются либо как некие уступки в отношении Москвы, либо как действия в ущерб национальным интересам.

Источник настороженности, по мнению эксперта, находится в аппарате Белого дома и в Совете национальной безопасности США.

Помехи ради «спасения имиджа»

Те, кто предостерегают от встречи Трампа с Путиным, «исходят из имиджевых соображений», - заметил Олевич.

Безусловно, никто из чиновников Белого дома не вправе запретить встречу президентов двух стран в рамках саммита G-20. Однако Трамп может принять во внимание совет «поберечь имидж» и свести к минимуму общение с лидером страны, якобы «ответственной» за вмешательство в выборный процесс. Само обсуждение в СМИ возможной встречи Трампа с Путиным выглядит как утечка в интересах противников Трампа - специально для его дискредитации, полагает Олевич.

В таких нервозных условиях в аппарате Белого дома и Совете по нацбезопасности могут учесть «внешнее мнение», в том числе позицию конгрессменов. А они, как известно, настроены и к Трампу, и особенно к России весьма подозрительно, если не сказать агрессивно.

Мнение конгресса, лоббистов и СМИ имеет значение

Будет или не будет запущен процесс импичмента (которым в последнее время грозят Трампу), зависит от республиканской фракции в Палате представителей, напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев

Собственная партия Трампа настроена резко против России. Крайним проявлением этой тенденции является позиция «ястребов» в верхней палате - главы сенатского комитета по вооружениям Джона Маккейна и главы подкомитета по борьбе с преступностью и терроризмом Линдси Грэма

Республиканцам требуется «поправить репутацию». Как отмечает Межуев, не так давно шуму наделала статья в Washington Post – о том, что Республиканская партия якобы «не дала ход серьезным попыткам противодействовать российскому вмешательству в выборы». Хотя, как утверждалось в статье, администрация Барака Обамы была в курсе «вмешательства» еще летом 2016 года. Таким образом, демократы «бьют карту», с которой «пошел» Трамп. Президент, напомним, выразил недоумение, почему администрация Обамы «не остановила Россию». В этом виноваты однопартийцы Трампа – республиканцы, утверждает WP.

Таким образом, республиканцы могут торпедировать встречу из «ситуативных», так и идейных соображений. Демократы же, как неоднократно отмечалось, солидаризуются с формальной «партией Трампа» в ее попытках наказать Россию. Так, предложение ужесточить санкции внесли совместно сенатор-республиканец Майкл Крэйпо и сенатор-демократ Шеррод Браун

«Есть и Пентагон , есть и самые разные лобби – в том числе лобби военных корпораций. Все эти деньги не дают республиканцам проявить какую-либо идеологическую самостоятельность», - указывает Межуев. Медийным прикрытием для попыток части истеблишмента урезать полномочия Трампа служит шквал публикаций о «русских связях в Белом доме».

Исходя из этих факторов, «у некоторых представителей администрации Трампа сложилось мнение, что полномасштабная встреча с Путиным может быть интерпретирована американскими СМИ как уступка со стороны Трампа, которая играет на руку России. Трамп подвергнется очередному шквалу резкой критики, - резюмирует Виктор Олевич. - Это основная причина разногласий, касающихся формата встречи».