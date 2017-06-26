ВСУ отчитались о ликвидации «ДРГ» ополченцев

Комбриг 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Клочков рассказал о ликвидации якобы диверсионной группы ополченцев Донбасса. По сообщению представителя ВСУ, руководимая им бригада обезвредила диверсионно-разведывательную группу ополченцев под руководством якобы российского капитана Александра Щербака с позывным «Алекс» в окрестностях села Желобок, передает УНИАН.

«Обойдя врага и имея тактическое преимущество, наши военнослужащие предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Командир группы и снайпер осуществили попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ», – рассказал Клочков.

По его данным сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них – 22-летний гражданин России, житель Алтайского края.

Напомним, 9 июня украинский журналист Никита Синицин опубликовал фотографию трех вооруженных автоматами бойцов в форме без опознавательных знаков, стоящих под флагами Якутии и Каталонии на фоне дорожного знака с названием населенного пункта Желобок Луганской области.

Позднее выяснилось, что фотография была размещена еще в 2015 году на странице итальянских антифашистов. В подписи говорится, что снимок был сделан в селе Желобок.

Выходцы из России и других стран участвуют в конфликте в Донбассе как на стороне ополченцев, так и на стороне украинских силовиков (в том числе в составе националистических группировок).