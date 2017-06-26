Антироссийская риторика Макрона лишь разжигает украинский кризис

Но риторический фон, который создал Макрон, не очень располагает к взаимодействию Парижа с Москвой. Президент Франции, позволил себе крайне резкие антироссийские выражения, которые не употреблял его предшественник Франсуа Олланд.

Так, Макрон заявил, что «агрессия» в Донбассе исходит от России. По словам Макрона, именно российское государство якобы «развязало войну». Дежурная фраза о «незаконности» воссоединения Крыма с Россией на этом фоне выглядела вполне обыденной.

Состав «формулы Макрона» держится в секрете

Порошенко не остался в долгу – украинский гость рассыпался в комплиментах. «Наша договоренность... проекты возможных решений «нормандского формата», возможно, будут иметь название «формулы Макрона», - заявлял Порошенко. «Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины», - говорил он.

Но в чем состоят «формула Макрона» и «план принесения мира», ни Порошенко, ни сам Макрон не уточнили. Французский президент отделался общими фразами о том, что «мы настроены продолжать минский процесс». Макрон констатировал: существует мнение, что Минские соглашения - не лучший формат. «Но я не видел лучших предложений, т.е. предложения были, но я их не понял», - сказал президент Франции.

Президенты нашли время для «древнеукраинских князей» Киевский политолог Кирилл Молчанов, строя предположения о содержании «формулы», в комментарии украинскому порталу «Вести», вспоминает предыдущие предложения Парижа. Это «план Пьера Мореля » (упор на внеочередные выборы в Донбассе с партиями, зарегистрированными до 2014 года) и «план Жан-Марка Эро» (акцент делается на такие пункты «Минска», как амнистия, конституционные поправки о децентрализации, выборы в Донбассе и особый порядок управления регионом).

В отсутствие конкретных предложений по текущему моменту главной темой обсуждения в СМИ и блогосфере стали исторические изыскания президента Украины.

Рассказывая об «очень давних отношениях» между Францией и украинским государством, Порошенко поведал Макрону о так называемой Анне Киевской – дочери князя Ярослава Мудрого Анне Ярославне, выданной замуж за французского короля Генриха I, и оставшейся во французской истории под именем Anne de Russie (Анна Русская).

«Сегодня вы уделили время тому, чтобы отдать должное Анне Киевской, - ответил на это Макрон. - Вы показали, насколько важна эта история XI века».

Напомним, в конце мая, находясь с визитом во Франции, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления вспомнил про Анну Ярославну - и как раз ровно в том же контексте, контексте давних отношений между Россией и Францией. После этого Порошенко заявил, что Путин во Франции «на глазах у всей Европы пытался похитить» княгиню Анну Ярославну. Ее отца Ярослава Мудрого Порошенко при этом назвал «древнеукраинским князем».

Тогда академик НАН Украины, известный историк Петр Толочко пояснил, что по этнической принадлежности и государственной княгиня Анна Ярославна была русской. Он также подтвердил правильность заявлений Путина.

Можно сказать, что Макрон занял псевдоисторическую позицию киевских властей, и это было его явным ответом тем заявлениям, что сделал в Париже Владимир Путин.

Манера Макрона должна насторожить не только Москву

Если вернуться от «важной истории XI века» к современности, то реальный, а не риторический итог встречи выглядит не очень впечатляющим.

Учитывая заявление Макрона о том, что «агрессия» в Донбассе исходит от России и именно Россия «развязала войну», «его шансы как-то поучаствовать в разрешении кризиса стремятся к нулю», - заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Понятно, что «Порошенко подыгрывает Макрону, говорит, что будет «план Макрона по деоккупации» - как бы демонстрирует, что Макрон пришел и сейчас все разрулит», - отметил политолог. Но по его мнению, манера Макрона вести себя должна настораживать партнеров: не только Путина, но и Ангелу Меркель.

Так, например, Макрон заявляет, что лидеры «нормандской четверки» могут встретиться в конце июня - начале июля, то есть до встречи «большой двадцатки», «в то время как это не согласовано ни с Путиным, ни Меркель», - подчеркнул политолог.

Если предложения Макрона будут лежать в русле исполнения Минских соглашений, то почему бы Москве не согласиться с ними. Но дело в том, что Макрон начинает с того, что возлагает ответственность опять на Москву, - отметил Погребинский.

Тогда резонен вопрос - «о чем с тобой разговаривать? – Ясно, что Минские соглашения не выполняются, потому что их не хочет или не может выполнить Украина. Сами соглашения противоречат интересам Украины, так она сегодня это видит. Не случайно продолжаются эти разговоры о деоккупации и так далее», - указал Погребинский.

Поэтому в ближайшее время вряд ли можно ожидать даже встречу в нормандском формате, анонсированную Макроном.

Президент-новичок пытается самоутвердиться за счет России

Макрон здесь выглядит как «нахальный новичок», - указал Погребинский. Он напомнил, что к «регулярно неадекватному» Порошенко со своими разговорами об Украине как «истории успеха» уже все привыкли. Но когда так ведет себя «новый президент Франции, который получил полный контроль над властью в стране, которого называли «финансовым Моцартом» - это как минимум не совсем адекватно», - подчеркнул эксперт.

Кирилл Коктыш. «Задирая больших игроков, ты себя позиционируешь как не менее крупного игрока», - заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России

По его мнению, попытка самоутвердиться за счет России вполне предсказуема и понятна, другой вопрос, насколько это будет убедительно и сработает в итоге в актив самого Макрона. «Понятно, что он решает свои собственные задачи, ему нужно позиционировать Францию как равновесомую с Германией страну», - подчеркнул эксперт.

«Ситуацию нужно рассматривать как часть борьбы Макрона за возвращение роли Франции, наверное, к России она не имеет какого-то особого отношения», - пояснил он, добавив: «Понятно, что любую жесткую позицию Макрон потом при случае попытается на что-то разменять, создав тем самым момент для политического торга».

Коктыш считает, что от встречи Макрона и Порошенко не стоит ждать каких-то реузльтатов. «Франция не является значимым игроком в украинском урегулировании. В этом плане, по большому счету, от нее зависит мало, поэтому Макрон может позволить себе занимать любую позицию», - подчеркнул политолог.