Украина укрепляет границу с РФ

На Украине продолжается реализация проекта «Европейский вал». В Харьковской области на украинско-российской границе установили новый пункт пропуска . Об этом сообщает телеканал «Телеканал новин 24»

Пункт пропуска оснащён наружными видеокамерами. Пропуск российских граждан будет осуществляться только по биометрическим паспортам. Кроме того, у россиян будут снимать отпечатки пальцев и проверять сетчатку глаз. На новом пропускном пункте будут нести службу 220 пограничников. На обновление границы в Харьковской области выделили более 7,5 миллионов долларов. Еще 11,5 миллионов долларов планируется выделить в ближайшее время. После завершения работ в данном регионе украинские военные займутся укреплением границы в Луганской и Сумской областях.