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Украина укрепляет границу с РФ
На Украине продолжается реализация проекта «Европейский вал». В Харьковской области на украинско-российской границе установили новый пункт пропуска . Об этом сообщает телеканал «Телеканал новин 24».
Пункт пропуска оснащён наружными видеокамерами. Пропуск российских граждан будет осуществляться только по биометрическим паспортам. Кроме того, у россиян будут снимать отпечатки пальцев и проверять сетчатку глаз. На новом пропускном пункте будут нести службу 220 пограничников. На обновление границы в Харьковской области выделили более 7,5 миллионов долларов. Еще 11,5 миллионов долларов планируется выделить в ближайшее время. После завершения работ в данном регионе украинские военные займутся укреплением границы в Луганской и Сумской областях.
"Европейский вал" – проект по укреплению украинско-российской границы для предотвращения гипотетического полномасштабного наступления российской армии. В рамках программы будут сооружены траншеи, выкопаны рвы, установлены специальные оборонительные сооружения. С инициативой сооружения «Европейского вала» выступил в 2014 году президент Украины Пётр Порошенко. В украинских СМИ неоднократно публиковались материалы, посвящённые случаям коррупции при строительстве «вала». Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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