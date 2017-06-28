Украинский офицер продал ЛНР секретные данные

Украинский офицер за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов ЛНР информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает на сайте МВД ЛНР.

По словам представителей МВД республики, на горячую линию ведомства позвонил «гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ». «В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба АТО», - пояснили в ведомстве.

Сейчас в ЛНР проводят проверку полученной информации. Устанавливается причастность военнослужащих, информацию о которых раскрыл украинец, к совершению военных и иных преступлений в Донбассе.

Луганскинформцентр уточняет, что звонивший рассказал о выросшем количестве «криминальных проступков» со стороны украинских солдат. По словам информатора, чаще всего в украинских подразделениях фиксируется неповиновение командирам и уклонение от выполнения обязанностей. Кроме того, много происшествий, связанных с наркотиками и с неосторожным обращением с оружием.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. Министр отметил со ссылкой на международную статистику, что 90-95 процентов участников боевых действий впоследствии имеют связанные с нервной системой и социальные проблемы, а около трети - посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.