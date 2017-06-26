NEOPresse: НАТО перебросило войска на восток для подготовки к войне с Россией

Смысл многочисленных перебросок войск НАТО на восток Европы наконец открылся: альянс хочет подготовиться к войне с Россией, пишет NEOPresse.

Как подчёркивает издание, НАТО увеличивает своё военное присутствие в Восточной Европе с 2015 года. Всё начиналось с Польши, а в 2016 году соответствующие меры распространились на страны Балтии — Латвию и Литву. Наряду с размещением отрядов быстрого реагирования были организованы новые военные базы, на которые переправили десятки танков и бронетранспортёров.

Таким образом НАТО официально отреагировало на «агрессию России на Украине», отмечает автор статьи. В свою очередь, Россия увидела в такой мобилизации нарушение договорённостей в сфере политики безопасности.

Однако теперь НАТО зашло ещё дальше, пишет NEOPresse. С точки зрения альянса, Россия может попытаться отрезать страны Балтии от остальной Европы. Как поясняет издание, существует так называемый Сувалкский коридор — узкий участок территории между Польшей и Литвой, который с одной стороны граничит с союзником России — Белоруссией, а с другой — с российским Калининградом.

НАТО опасается, что именно там российская армия может провести операцию, нацеленную на изоляцию стран Балтии от их союзников, чтобы таким образом лишить их возможности получения снабжения и парализовать оборону, пока Россия будет оккупировать Прибалтику, рассказывает издание.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, НАТО проводит учения, отрабатывая возможную войну с Россией. Подразделения альянса в Польше продемонстрировали свою способность выйти за пределы НАТО с территории Польши и осуществить тактический марш-бросок до населённого пункта Рукла в Литве. В этих учениях приняли участие военно-воздушные и сухопутные силы США, Великобритании, Польши, Латвии и Хорватии. В то же время по альянсу распространяется слух, что Россия планирует свои, ещё более крупные учения для более чем сотни тысяч военных, — однако пока что это лишь бездоказательные попытки оправдаться, уверяет NEOPresse.