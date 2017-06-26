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На борту американского истребителя произошел взрыв
Фото: Wikipedia
В Калифорнии на борту истребителя FA-18 произошел взрыв. Как сообщает газета New York Daily News, инцидент произошел во время проведения технических работ на самолете.
Взрыв произошел на борту лайнера на авиационной станции Маримар в Сан-Диего.
Отмечается, что в результате ЧП оба военных были госпитализированы, а истребитель-бомбардировщик получил серьезные повреждения.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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