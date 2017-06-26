На борту американского истребителя произошел взрыв

В Калифорнии на борту истребителя FA-18 произошел взрыв. Как сообщает газета New York Daily News, инцидент произошел во время проведения технических работ на самолете.

Взрыв произошел на борту лайнера на авиационной станции Маримар в Сан-Диего.

Отмечается, что в результате ЧП оба военных были госпитализированы, а истребитель-бомбардировщик получил серьезные повреждения.

Обстоятельства случившегося выясняются.