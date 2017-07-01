Отстыковку корабля Dragon от МКС перенесли на 3 июля из- за непогоды

МОСКВА, 1 июля. / ТАСС /. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 3 июля, на день позже планируемого срока, из-за неблагоприятного прогноза погоды в той части Тихого океана, где он должен приводниться. Об этом сообщается в блоге МКС на сайте NASA.

"Зона приводнения в понедельник будет находиться в благоприятных погодных условиях, и будет расположена ближе к порту Лонг-Бич, Калифорния. Приводнение ожидается примерно в 260 милях юго-западнее побережья Калифорнии", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что космический грузовик будет отстыкован от МКС 2 июля.

Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 4 июня, он доставил на станцию 2,7 тонны грузов.