В СМИ появились новые фотоснимки с места обнаруженного захоронения русских военных в Польше.

Напомним, что кости нашли на месте битвы при Жижине возле скоростной автомагистрали Люблин – Варшава. По всей видимости, массовое захоронение относится в периоду восстания поляков против царского самодержавия в 1863 -1864 годах.

На новых снимках видно, что у скелетов сильно открыты челюсти, из-за чего эксперты пришли к выводу, что перед смертью русские солдаты сильно кричали.

"Этих людей, вероятно, убили в тот момент, когда они меньше всего ожидали нападения", - рассказал ранее в интервью РЕН ТВ историк Юрий Борисенок.