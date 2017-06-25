Hill: рядовых демократов достала эпопея о связях Трампа с Россией

В надежде увеличить свои шансы в политической борьбе рядовые члены Демократической партии обратились к своим лидерам с призывом не педалировать «эпопею» о предполагаемых связях главы Белого дома Дональда Трампа с Россией, пишет The Hill. По их словам, избирателей в регионах волнуют другие насущные экономические вопросы, касающиеся работы, зарплат, стоимости образования и здравоохранения.

К примеру, конгрессмен от Огайо Тим Райан заявил, что в его штате жители практически не обсуждают Россию, главу Кремля Владимира Путина и экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Они пытаются понять, чем будут платить за ипотеку, чем оплатят учёбу детей в колледже, каким будет счёт за электричество». По его словам, у демократов не получится победить на выборах, если они не уделят внимания этим вопросам.

Своим опытом общения с избирателями поделился и конгрессмен-демократ от штата Миннесота Тим Уолс. По его словам, особого внимания российской теме они не уделяют: «Не то чтобы они считали, что все эти темы, связанные с Россией не важны, но для них это точно не в приоритете».

Его поддержал однопартиец Питер Уэлч. Он предложил прекратить критиковать Трампа из-за России и увольнения главы ФБР Джеймса Коми. «У этого всего есть своя независимая динамика, всё произойдёт и без наших нападок, — пояснил он. — Лучше нам начать усиленно работать над нашей собственной повесткой. Разговоры о Трампе и России повестку не формируют».

Лидеры Демократической партии выступили в защиту своей позиции, отметив, что разговоры о связях Трампа с Россией не отвлекают от экономических проблем. «Одно другому не мешает», — заявила заместитель председателя Совещания членов демократической партии Линда Санчес. Также издание привело результаты социологического опроса, согласно которым 73% избирателей считают, что сосредоточившись на расследовании, конгресс отвлекается от более важных тем.