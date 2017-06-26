Порошенко назвал сроки получения американского оружия

Петр Порошенко заявил, что Киев ждет от Вашингтона поставок оборонительного оружия. О летальном речь пока не идет. Также глава Украины сообщил, что в ближайшие два-три месяца рассчитывает на визит министра обороны США Джеймса Мэттиса, с которым и подпишут оборонные соглашения.

РИА Новости напоминает, что в начале мая американский конгресс одобрил проект бюджета на этот год, в котором заложена финансовая помощь Украине в размере 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отметим, что Россия выступает против поставок оружия на Украину, так как этот шаг лишь усугубит ситуацию на востоке страны.

Не одобряет решение правительства США и большинство европейских политиков. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что если Киев получит летальное оружие, это "лишь увеличит страдания людей".