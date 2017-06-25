Европейский автобусный перевозчик отказал украинке в поездке без визы

Сотрудница европейского автобусного перевозчика Ecolines отказалась пустить несовершеннолетнюю украинку на рейс в Болгарию. Об этом рассказала пользователь Facebook Ольга Ленц.

По словам женщины, ее сестра с мужем, 12-летней дочерью и трехлетним сыном не смогла попасть на отдых. Проводница Ecolines не пустила девочку в автобус, мотивируя это тем, что у нее в биометрическом паспорте нет визы (у остальных членов семьи есть действующий немецкий шенген). Сотруднице напомнили о безвизовом режиме Украины с ЕС, на что та ответила: «У нас свои законы».

«Звонили в болгарское посольство, в таможенную службу — везде сказали, что можно ехать, безвиз, у ребенка биометрический паспорт! Но нет, проводница не пустила, сказала: "Можете ехать сами, без ребенка"», — пишет Ленц. Она также приложила фотографию билета, на котором написано: «Отказ от поездки. Нет визы, только биометрия».

МИД Украины проинформирован об этом случае, передает УНИАН.

Болгария с 2007 года является членом Евросоюза. Несмотря на это, государство пока не входит в Шенгенскую зону. Согласно решению болгарского правительства от 2014 года, граждане Украины могут попасть в страну без визы только в тех случаях, если у них есть действующая шенгенская виза, национальная виза одной из стран Шенгена (также Кипра, Румынии и Хорватии), либо вид на жительство в государствах этой зоны. При этом визовый центр Болгарии с мая 2017-го не принимает биометрические паспорта украинцев — только обычные загранпаспорта.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. По соглашению между Киевом и Брюсселем граждане страны смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.