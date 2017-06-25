Штабной офицер ВСУ сбежал с секретными документами

Штабной офицер 93-й механизированной бригады Украины покинул часть, забрав секретные документы. Ранее он заявлял друзьям, что намерен переехать в Донецк или Луганск. Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской республики

В МВД рассказали, что на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил житель Северодонецка, сотрудник «нацполиции». Он сообщил об ориентировке на офицера штаба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Алексея Бидусенко. В ориентировке указано, что капитан самовольно оставил часть и не отвечает на телефонные звонки.

«Нацполиции» было предписано активно содействовать в поимке беглеца.

Отмечается, что военнослужащий забрал с собой совершенно секретные документы.

«Бидусенко забрал с собой ряд секретных и совершенно секретных документов штаба 93-й ОМБр. В разговорах с друзьями незадолго до побега капитан высказывал мысли об ошибочности своего решения относительно участия в т.н. «АТО», собирался оставить службу и переехать в Луганск или Донецк», - сообщает пресс-служба МВД Луганской республики.