ВСУ стягивают «Грады» к линии соприкосновения

Украинские силовики воспользовались «хлебным перемирием» в Донбассе, чтобы перегруппировать силы и средства в зоне конфликта. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Сложившаяся обстановка на линии соприкосновения позволяет сделать вывод о том, что под прикрытием "хлебного перемирия" украинские силовики осуществляют усиление подразделений на Донецком и Мариупольском направлениях, рассредоточивая запрещенное вооружение», — отметил Басурин.

По его словам, в район поселка Владимировка к югу от Донецка прибыл железнодорожный эшелон с личным составом и тяжелым вооружением, в том числе РСЗО БМ-21 «Град». Кроме того под Волновахой ополченцы зафиксировали три ж/д эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, а также снарядами для РСЗО и снарядами и пороховыми зарядами для 122 и 152-мм ствольной артиллерии. В сторону Авдеевки движется колонна из 28 танков ВСУ. А в самом городе уже размещается батальон украинских силовиков «Харьков».

Около 50 американских и канадских инструкторов прибыли под Константиновку. По данным разведки ДНР, иностранные специалисты планируют начать работу в Мариуполе.

С 00:00 25 июня в Донбассе началось так называемое «хлебное перемирие» на время сбора урожая. Режим тишины должен продлиться до 31 августа.