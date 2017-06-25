Восемь человек задержаны по делу о взрыве в торговом центре Боготы

В Колумбии задержали восемь человек по подозрению в причастности к взрыву в столичном торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.

Четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу в Боготе, а также в департаменте Толима. Все подозреваемые, по данным колумбийского минобороны, являются членами радикальной группировки "Народное революционное движение".

Взрыв самодельной бомбы в торговом центре Andino произошел 17 июня. Погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек пострадали. Мэр Боготы назвал произошедшее терактом.