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Российская Газета

Восемь человек задержаны по делу о взрыве в торговом центре Боготы

В Колумбии 8 человек задержаны по делу о взрыве в ТЦ
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В Колумбии задержали восемь человек по подозрению в причастности к взрыву в столичном торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.
Четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу в Боготе, а также в департаменте Толима. Все подозреваемые, по данным колумбийского минобороны, являются членами радикальной группировки "Народное революционное движение".
Взрыв самодельной бомбы в торговом центре Andino произошел 17 июня. Погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек пострадали. Мэр Боготы назвал произошедшее терактом.
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