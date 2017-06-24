Погоня Т-90 за террористами в пустыне попала на видео

В сети появился ролик, на котором снята погоня танка Т-90 сирийской армии за боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Действие происходит в пустыне к востоку от Пальмиры. Об этом сообщается в аккаунте Military Advisor в Twitter

Там же выложено видео.

По данным агентства SANA , накануне на севере и востоке провинции Хомс армейские подразделения уничтожили большое количество террористов ДАИШ и «Джебхат Ан-Нусры», которые совершили нападение на военные позиции.

Россия предоставила Сирии около 15 танков Т-90. Т-90 оснащен комплексом оптико-электронного подавления. Танк способен поражать бронированные цели на расстоянии до пяти километров.

В его арсенале гладкоствольная 125-миллимитровая пушка с пулеметом 7,62 мм и зенитной установкой.