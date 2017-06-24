Пригожин обвинил Киев в вымогательстве миллиона долларов

Российский продюсер Иосиф Пригожин обвинил украинские власти в вымогательстве взятки, сообщает "Россия-24". Выступая в эфире программы "Пресс-конференция со Стасом Натанзоном", продюсер рассказал, что ему звонили из Киева и предлагали заплатить миллион долларов за то, чтобы его не вносили в так называемый "чёрный список".

"Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, не под какие санкции мы бы не попали", — прокомментировал Пригожин.