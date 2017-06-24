Опрос: Американцев утомило расследование «связей» Трампа с Россией

Расследование Конгресса о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы вредит США, властям следует вместо этого заняться здравоохранением, борьбой с терроризмом и безработицей, улучшением экономической ситуации, такого мнения придерживается большинство американцев. О том, что расследование «российского дела» только вредит стране заявили 64% опрошенных, пишет The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного Harvard-Harris Poll.

56% американцев призывают Конгресс и средства массовой информации обратить внимание и на другие темы.

Между тем 44% граждан США по-прежнему уверены, что «связи» американского президента Дональда Трампа с Россией необходимо расследовать.

73% американцев согласны с тем, что Конгресс забывает о гораздо более значимых темах, занимаясь расследованием «российского вмешательства».

Спекуляции на тему «вмешательства» Москвы и «российских хакеров» во внутренние дела других государств стали частью антироссийской информационной кампании. На фоне этих обвинений, как сообщали СМИ, советники Трампа настоятельно рекомендовали главе Белого дома затрагивать связанные с Россией темы как можно реже.