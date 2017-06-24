Deutsche Welle опроверг расхожую версию о том, что украинский залог для "Евровидения" на счетах в Швейцарии якобы мог быть заморожен из-за проблем с участием России.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники, иск Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) с требованием выплатить более 10 млн евро неустойки из-за срыва планов по запуску украиноязычной версии канала мог послужить причиной заморозки средств в размере 15 млн евро на счетах в Швейцарии, которые Киев перечислил в качестве залога перед проведением конкурса "Евровидение-2017".

Таким образом, если данная информация подтвердится, прежняя версия о заморозке средств якобы из-за недопуска к участию в конкурсе представительницы РФ Юлии Самойловой может утратить силу.