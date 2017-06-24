Жителей Рима попросили экономить воду

В девяти городах Италии на выходных столбики термометров преодолеют 40-градусную отметку. Не исключено, что на севере и востоке страны будет побит рекорд.

Всему виной пришедший на Апеннины африканский антициклон Харон. Из-за него нынешний июнь станет в Италии самым жарким за последние 150 лет. В минздраве отметили, что жара негативно скажется на здоровье многих. В группе риска - пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.

Как пишет РИА Новости, жара привела к засухе на большой части территории Италии. По оценкам сельхозпроизводителей, погода нанесла ущерб аграрному сектору страны почти в 1 миллиард евро. В первую очередь пострадал урожай помидоров. Жителей Рима попросили до сентября ограничить расходование воды для полива садов, наполнения бассейнов и мытья машин.