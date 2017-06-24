Киев пытается обострить ситуацию в Донбассе перед перемирием, заявили в ЛНР

Украина пытается максимально обострить ситуацию в Донбассе накануне "хлебного перемирия", которое должно вступить в силу с 00:00 24 июня, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

В пятницу в ЛНР заявили, что ВСУ обстреливает ряд населенных пунктов на северо-западе ЛНР, в результате чего пострадали два ребенка в Стаханове, зафиксированы повреждения жилых домов. Ранее в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Сегодня у нас очередной сюрприз Украины в развитие темы перемирия, которое должно начаться с 00:00 часов. Украина продолжает действовать по обычной своей логике: накануне перемирия пытаются максимально обострить ситуацию на линии разграничения", — заявил журналистам Дейнего.

Он уточнил, что под обстрелом ВСУ в пятницу оказались три населенных пункта: Стаханов, Донецкий и Кировск, в результате чего пострадали двое детей.

"Каждый раз, когда заявляют в Минске о намерении обеспечить полное прекращение обстрелов, накануне вечер у нас очень "громкий". Надеемся, что это последние конвульсивные движения Украины, и с 00:00 часов вступит в силу режим полного прекращения огня", — уточнил полпред ЛНР.

Он подчеркнул, что гарантий тому, что перемирие будет соблюдаться, нет.

"Официального заявления политического руководства Украины не последовало. Военное руководство оставляет за собой некие оговорки, которые будет использовать завтра после того, как окажется, что они нарушили снова режим прекращения огня. Будут рассказывать, что они вели ответный огонь", — предположил спикер.

Дейнего уточнил, что в Минске 21 июня договорились о том, что ответный огонь, в случае нарушения одной из сторон перемирия, запрещен. Это сделано для того, чтобы однозначно можно было понимать, какая сторона допустила нарушение и несет ответственность за срыв договоренностей, достигнутых в Минске.