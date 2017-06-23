Reuters: место лидера ИГ может занять офицер эпохи Саддама Хусейна

Эксперты по исламистским террористическим группировкам рассказали агентству Reuters, что в случае, если гибель лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади будет подтверждена, то его место скорее всего займет один из военных офицеров эпохи президента Ирака Саддама Хусейна.

По их словам, у лидера ИГ есть два главных заместителя, каждый из которых был военным офицером в Ираке под руководством Хусейна.

Согласно информации экспертов, вероятным преемником аль-Багдади могут стать только эти двое - Ияд аль-Обайди и Айяд аль-Джумали.

При этом эксперты подчеркнули, что ни один из них, вероятно, не унаследует титула "халифа", то есть верховного командующего мусульман. По их мнению, новый глава террористической группировки получит титул "эмира".

16 июня Минобороны России заявило, что, вероятно, ликвидировало аль-Багдади. Однако в ведомстве подчеркнули, что эта информация еще проверяется по различным каналам.

Министерство обороны США не подтверждало ликвидацию лидера ИГ. О ликвидации аль-Багдади заявляли десятки раз. Тем не менее ни одна из попыток до настоящего момента не была подтверждена.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.