В Мариуполе на базе батальона произошел взрыв

Взрыв произошел на базе батальона полиции в подконтрольном украинским силовикам Мариуполе Донецкой области, проводится проверка, сообщила областная полиция на своем сайте в пятницу вечером.

"На базе дислокации батальона приданных сил полиции в результате несчастного случая произошел взрыв. По предварительным данным, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.