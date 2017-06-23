Турчинов призвал отменить безвиз с Россией немедленно

Безвизовый режим с Россией необходимо отменить уже этим летом. С соответствующим предложением выступил глава СНБО Украины Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал принять решение об отмене действия безвизового режима с Россией уже этим летом. Как передает 112.ua, об этом Турчинов заявил в ходе брифинга во время открытия нового сервисного центра МВД в Полтаве.

По мнению Турчинов, безвизовый режим с Россией необходимо было отменить одновременно с началом действия безвиза с ЕС

«Но я надеюсь, ВР (Верховная рада – прим. ред.) не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано», - добавил секретарь СНБО.

Ранее стало известно о том, что депутаты фракции «Народный фронт» выступили с инициативой законопроекта, отменяющего безвиз между Россией и Украиной.