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Кучма: мир на Украине зависит только от Путина
Уход от минского и замена его более широким форматом никоим образом не повлияет на урегулирование конфликта в Донбассе, считает бывший президент Украины Леонид Кучма. Как сообщает «112 Украина», по мнению политика, урегулирование ситуации на востоке Украины зависит только от президента России Владимира Путина, однако он не хочет ничего для этого делать.
Бывший президент Украины, представитель Киева в трёхсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал целесообразность расширения формата по урегулированию конфликта в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», по мнению политика, уход от минского формата и замена его более широким ничего не изменит, ведь в вопросе переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе всё зависит только от президента России Владимира Путина.
«От количества ничего не меняется. Я ещё раз хочу сказать, всё зависит только от одного человека — Путина. А хочет он что-то сделать? Нет», — заявил Кучма.
Бывший украинский президент также отметил, что ни США, ни Европа не могут помочь Украине и стране нужно рассчитывать только на свои силы. «Вы прекрасно понимаете, когда госпожа Меркель пытается что-то у себя кардинальное сделать, там за руку все её хватают, в том числе господин Шрёдер. А где он работает и сколько он в год получает от крупнейших немецких фирм, которые работают на российском рынке? Что для них Украина? На Украине их нет. Нет ни Германии, ни Франции, ни США — никого, мы сами практически», — отметил политик.
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