Кучма: мир на Украине зависит только от Путина

Уход от минского и замена его более широким форматом никоим образом не повлияет на урегулирование конфликта в Донбассе, считает бывший президент Украины Леонид Кучма . Как сообщает «112 Украина», по мнению политика, урегулирование ситуации на востоке Украины зависит только от президента России Владимира Путина , однако он не хочет ничего для этого делать.

Бывший президент Украины, представитель Киева в трёхсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал целесообразность расширения формата по урегулированию конфликта в Донбассе. Как передаёт «112 Украина», по мнению политика, уход от минского формата и замена его более широким ничего не изменит, ведь в вопросе переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе всё зависит только от президента России Владимира Путина.

«От количества ничего не меняется. Я ещё раз хочу сказать, всё зависит только от одного человека — Путина. А хочет он что-то сделать? Нет», — заявил Кучма.

Бывший украинский президент также отметил, что ни США, ни Европа не могут помочь Украине и стране нужно рассчитывать только на свои силы. «Вы прекрасно понимаете, когда госпожа Меркель пытается что-то у себя кардинальное сделать, там за руку все её хватают, в том числе господин Шрёдер. А где он работает и сколько он в год получает от крупнейших немецких фирм, которые работают на российском рынке? Что для них Украина? На Украине их нет. Нет ни Германии, ни Франции, ни США — никого, мы сами практически», — отметил политик.