Савченко рассказала, кому показала средний палец в ходе заседания в Раде

"Это был обмен жестами с Гройсманом. Когда рассматривался бюджет с нарушением регламентной процедуры, как всегда, и когда Гройсман хотел протолкнуть с коррупционными закладками и ненадлежащим финансированием определенных позиций, которые Украине сейчас больше всего нужны", - сказала она.

По словам Савченко, Гройсман "позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент, он сделает по-своему".

"Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается, "по-вашему не будет, парламент надо уважать", - отметила депутат.

Ранее в украинских СМИ появилась фотография, на которой Савченко в зале заседаний Рады показала неприличный жест с использованием среднего пальца. При этом, кому был адресован жест, было непонятно.