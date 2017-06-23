Оказывается, у Дональда Трампа в последнее время появился новый утренний ритуал, с которого начинается утро президента США.

Журналистам The Washington Post удалось узнать о том, что уже в течение многих последних дней около половины седьмого утра (еще до того, как в Интернете появляются все ключевые новости), Трамп проводит подобие совещания по телефону с членами своей юридической команды по вопросам, связанным с Россией.

Издание отмечает, что оно представляют собой брифинги, на которых присутствуют адвокаты президента США, а также специалисты по связям с общественностью, которые поочередно анализируют последние заголовки СМИ.