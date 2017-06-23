СМИ сообщили об отказе экс-супруги Трампа стать послом США в Чехии

Первая жена американского президента Ивана Трамп больше не намерена становиться послом США в Чехии. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на чешского лидера Милоша Земана.

Чешка по национальности, Ивана Трамп активно добавилась должности посла после избрания бывшего мужа президентом США. Однако по данным пражской газеты Lidove noviny, она отказалась от этого поста в ходе встречи с президентом Чехии Милошем Земаном

Сам Земан, как сообщает издание, был "попросту разъярен". Глава Чехии заявил Иване Трамп, что она "трусливо уходит от ответственности".

Трамп и Земан встретились в Пражском граде. Пресс-секретарь чешского президента охарактеризовал переговоры как "краткие и ранее непланируемые".

Напомним, в конце прошлого года Милош Земан признался, что считает Ивану Трамп лучшей кандидатурой на должность посла в Чехии.