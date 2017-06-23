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Газета.Ru

СМИ: Катар получил список требований от арабских стран

Катар получил список требований от арабских стран
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Представители Кувейта передали властям Катара список требований от бойкотирующих его арабских государств, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, передает Reuters.
Отмечается, что никаких подробностей о требованиях пока нет.
Ранее в Госдепартаменте США сообщали о том, что арабские страны, объявившие блокаду Катару, подготовили список требований к Дохе.
Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. В свою очередь Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
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Reuters
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