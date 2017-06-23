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СМИ: Катар получил список требований от арабских стран
Представители Кувейта передали властям Катара список требований от бойкотирующих его арабских государств, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, передает Reuters.
Отмечается, что никаких подробностей о требованиях пока нет.
Ранее в Госдепартаменте США сообщали о том, что арабские страны, объявившие блокаду Катару, подготовили список требований к Дохе.
Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. В свою очередь Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
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