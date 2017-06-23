Нацисты планировали разрушить Панамский канал

Шпионы, которые действовали в пользу нацистской Германии, планировали разрушить Панамский канал, соединяющий воды Атлантического и Тихого океанов.

Об этом стало известно после того, как чилийские спецслужбы рассекретили архивные документы времен Второй мировой войны.

Всего в Чили в этот период арестовали около четырех десятков нацистских шпионов. У них были найдены различное шпионское оборудование и оружие, отмечает РИА Новости

Диверсия на Панамском канале была важна с точки зрения создания препятствий для переброски сил американских союзников на европейский фронт. Кроме того, агенты планировали заминировать шахты непосредственно в Чили.