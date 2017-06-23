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Spiegel узнал о слежке БНД за американскими организациями
Фото: Wikipedia
Немецкая разведывательная служба БНД на протяжении восьми лет шпионила за американскими учреждениями, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
По данным издания, за период с 1998 по 2006 год было сформулировано порядка 4 тысяч разведывательных задач в отношении целей в США.
В частности, осуществлялось отслеживание телефонов и факсов, а также аккаунтов электронной почты, принадлежащих американским компаниям, таким, как Lockheed Martin, агентство НАСА, правозащитная организация Human Rights Watch, университеты в нескольких штатах США и военные объекты, такие как ВВС США, Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США.
Агенты БНД также получили доступ к данным более чем 100 посольств иностранных государств в Вашингтоне, а также таких организаций, как Международный валютный фонд и Вашингтонский офис Лиги арабских государств.
Остается неясным, насколько обширными были полученные немцами данные, равно как и то, что в них содержалось. Но это, как отмечает журнал, помогает объяснить, почему немецкое правительство сохраняло сдержанность, когда впервые появились откровения о шпионаже американского АНБ в отношении Германии. «Люди либо знали, либо, вероятно, подозревали, что их собственная служба была столь же беспринципной в слежке за ее ближайшими партнерами», — говорится в публикации.
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