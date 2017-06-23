Spiegel узнал о слежке БНД за американскими организациями

Немецкая разведывательная служба БНД на протяжении восьми лет шпионила за американскими учреждениями, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным издания, за период с 1998 по 2006 год было сформулировано порядка 4 тысяч разведывательных задач в отношении целей в США.