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В Швейцарии арестовали финансовые гарантии Украины на «Евровидение»
Фото: © РИА Новости . Стрингер
В Женеве инициировали арест украинских финансовых гарантий на сумму 15 миллионов евро. Деньги были предоставлены Киевом в качестве залога на проведение «Евровидения-2017». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Первый национальный».
«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться. Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.
НОТУ обратилась в швейцарскую юридическую компанию с тем, чтобы установить все детали применения процедуры наложения ареста. Украина получила право проведения международного конкурса «Евровидение 2017» благодаря победе певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме. Организация мероприятия обошлась бюджету страны в 20,4 миллиона евро. Финал конкурса прошёл в Киеве 13 мая. На «Евровидении 2017» победу одержал португальский певец Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois». Украинская группа O.Torvald заняла на конкурсе 24-е место из 26. Россию на «Евровидении-2017» должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила артистке въезд на территорию страны на три года. Россия не принимала участие в конкурсе впервые с 1999 года.
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