В Швейцарии арестовали финансовые гарантии Украины на «Евровидение»

В Женеве инициировали арест украинских финансовых гарантий на сумму 15 миллионов евро. Деньги были предоставлены Киевом в качестве залога на проведение «Евровидения-2017». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Первый национальный».

«Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться. Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.