"Тереза ​​Мэй разъяснила нам, что права граждан ЕС, которые прожили в Великобритании пять лет, полностью сохранят. Это хорошее начало", - сказала Меркель журналистам на саммите ЕС.

При этом она добавила, что "существует еще много вопросов", связанных c Brexit, "в том числе финансовых и по отношениям с Ирландией".

"Поэтому нам предстоит многое сделать до следующего саммита ЕС в октябре", - отметила Меркель.

Ранее Мэй заявила, что граждане Евросоюза, проживающие в Великобритании, после Brexit должны иметь те же права, что и британцы,