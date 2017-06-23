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Меркель назвала слова Мэй о правах граждан ЕС "хорошим началом"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "хорошим началом" словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об обеспечении прав граждан Евросоюза после Brexit, передает Reuters.
"Тереза Мэй разъяснила нам, что права граждан ЕС, которые прожили в Великобритании пять лет, полностью сохранят. Это хорошее начало", - сказала Меркель журналистам на саммите ЕС.
При этом она добавила, что "существует еще много вопросов", связанных c Brexit, "в том числе финансовых и по отношениям с Ирландией".
"Поэтому нам предстоит многое сделать до следующего саммита ЕС в октябре", - отметила Меркель.
Ранее Мэй заявила, что граждане Евросоюза, проживающие в Великобритании, после Brexit должны иметь те же права, что и британцы,
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