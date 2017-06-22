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CNN: пилоты НАТО не понимали, на кого устроили воздушную охоту
Военнослужащие Североатлантического альянса не знали, кто находился на борту самолёта министра обороны России Сергея Шойгу. Пилоты действовали по инструкции. С таким заявлением выступила журналистка CNN Диана Магней. Её слова приводит Russia Today со ссылкой на материалы американского телеканала.
«В НАТО теперь заявляют, что не понимали, кто на борту, а в рамках обычной операции отправились посмотреть, что делает российский самолёт, а российские пилоты не делали ничего неуместного. Однако самолёты НАТО и России в очередной раз вступили в воздушный спор над Балтийским морем», - заявила Магней.
Журналистка добавила, что подобные случаи над Балтикой участились в связи с учениями НАТО в регионе. Балтийский регион Магней назвала «яблоком раздора» между Вашингтоном и Москвой.
21 июня самолёты НАТО дважды приближались на опасное расстояние к борту Сергея Шойгу. Инциденты произошли, когда министр обороны сначала следовал в Калининград из континентальной части России, а затем возвращался обратно. Лайнер Шойгу защищали истребители-бомбардировщики Су-34. В Калининграде глава оборонного ведомства провёл выездное заседание коллегии министерства. Мероприятие было посвящено вопросам безопасности у западных границ России.
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