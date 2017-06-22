CNN: пилоты НАТО не понимали, на кого устроили воздушную охоту

«В НАТО теперь заявляют, что не понимали, кто на борту, а в рамках обычной операции отправились посмотреть, что делает российский самолёт, а российские пилоты не делали ничего неуместного. Однако самолёты НАТО и России в очередной раз вступили в воздушный спор над Балтийским морем», - заявила Магней.

Журналистка добавила, что подобные случаи над Балтикой участились в связи с учениями НАТО в регионе. Балтийский регион Магней назвала «яблоком раздора» между Вашингтоном и Москвой.