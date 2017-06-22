Порошенко: ЕС сегодня продлит антироссийские санкции

Президент Украины Пётр Порошенко заявил на брифинге в Брюсселе, что Совет Евросоюза на сегодняшнем заседании продлит антироссийские санкции.

«Почему сегодня важный день и мы должны быть в Брюсселе? Потому что именно сегодня состоятся заседание Совета ЕС, где будут приняты, теперь уже мы точно знаем, что будут приняты решения, я всегда осторожен в прогнозах, относительно продления санкций против России до полной имплементации Минских соглашений...», — приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что официальное решение о пролонгации санкций Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита Совета ЕС, который пройдёт 22—23 июня.