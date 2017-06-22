«Агентов Путина» заподозрили в превращении Львова в мусорную столицу Украины

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что мусорный коллапс во Львове произошел из-за действий агентов президента России Владимир Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Операция по превращению украинского Пьемонта (образное наименование Львовской области, отсылающее к итальянскому региону — прим. «Ленты.ру» ) в мусорную столицу не может быть только спецоперацией администрации Порошенко. Уничтожение всего украинского выгодно в первую очередь Путину. И для меня все это еще одно доказательство, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти», — сказал Семенченко.

Он также выступил в защиту мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в том, что городские власти не построили мусороперерабатывающий завод. «Назовите хоть один город Украины, мэр которого построил такое предприятие, которое работает в настоящее время», — потребовал народный избранник.

21 июня Садовый заявил, что из-за скопившегося на улицах мусора из города скоро могут эвакуировать детей. По его словам, Львов стоит перед опасностью инфекционных заражений.

В конце мая сообщалось, что во Львове наблюдается нашествие крыс, которых горожане все чаще замечают на переполненных мусорных свалках.

Местные власти больше года не могут решить проблему с вывозом скопившегося мусора. 21 мая образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов. В марте Садовой признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить мусор. Раньше его отправляли на крупнейшую свалку Украины в селе Великие Грибовичи, однако весной 2016-го там произошел пожар и мусор туда больше не возят.