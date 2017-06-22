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Кучма: Европейцы ставят Украину на колени
Леонид Кучма
Фото: РИА Новости
Украинская экономика «разваливается начисто», европейцы «ставят Украину на колени», заявил экс-президент страны и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма. Кучма заявил, что Украина «становится сырьевым придатком». «У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», – приводит его слова телеканал «112 Украина».
Экс-президент Украины отметил, что страна радуется свободной торговле с Евросоюзом, однако почти все квоты уже выбраны.
«А теперь вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени: «Давайте лес рубите и везите к нам», – заявил Кучма, отмечая, что западные страны не предоставляют Киеву никакой конкретной помощи.
«Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой. Сегодня бюджет Украины на 70% заимствован», – заявил Кучма.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что страна была самой высокоразвитой республикой на момент распада Советского Союза, уровень доходов граждан в 90-е годы был выше, чем сейчас в Болгарии и Румынии.
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