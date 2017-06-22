Кучма: Европейцы ставят Украину на колени

Украинская экономика «разваливается начисто», европейцы «ставят Украину на колени», заявил экс-президент страны и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма . Кучма заявил, что Украина «становится сырьевым придатком». «У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», – приводит его слова телеканал «112 Украина».

Экс-президент Украины отметил, что страна радуется свободной торговле с Евросоюзом , однако почти все квоты уже выбраны.

«А теперь вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени: «Давайте лес рубите и везите к нам», – заявил Кучма, отмечая, что западные страны не предоставляют Киеву никакой конкретной помощи.

«Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой. Сегодня бюджет Украины на 70% заимствован», – заявил Кучма.