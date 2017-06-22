От бойцов ничего не осталось, один пепел: луганские «афганцы» рассказали о «летучих голландцах» ВСУ

Руководители общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» рассказали в интервью сайту телеканала «Звезда» , что сотни, если не тысячи бойцов ВСУ, считающихся пропавшими без вести в боях 2014-2017 годов, на самом деле давно погибли и нет никаких шансов найти, опознать их тела и передать родственникам.

Руководители общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» рассказали в интервью сайту телеканала «Звезда», что сотни, если не тысячи бойцов ВСУ, считающихся пропавшими без вести в боях 2014-2017 годов, на самом деле давно погибли и нет никаких шансов найти, опознать их тела и передать родственникам. При этом, как говорят «афганцы», многие такие военнослужащие ВСУ в Киеве числятся якобы пленными у ополченцев, хотя на самом деле они давно погибли.

Участники «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» занимаются передачей тел погибших бойцов с обеих сторон и обменом пленными с самого начала гражданского конфликта на востоке Украины, по их словам, абсолютно безвозмездно.

Для этого «афганцам», организация которых находится в Луганске, часто приходится выезжать на места боев, вести переговоры с ВСУ и киевскими представителями, а затем, рискуя жизнью, передавать тела и обмениваться пленными в заранее оговоренных буферных зонах. Общественники при этом принципиально не участвуют в боевых действиях - ведь если бы они, находясь в ЛНР, взяли в руки оружие, переговоры и обмен с Киевом моментально сорвались бы.

«К примеру, нашли мы тело. Мы эти тела передаем Украине. Они их везут в Днепропетровск, там делают анализы ДНК. Если родственники пропавших бойцов сделали эти анализы и они у них в базе данных, тогда тело удается опознать», - рассказал «Звезде» заместитель председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» Виктор Муха.

По словам «афганцев», большинство неопознанных потерь ВСУ в Луганщине понесли в сентябре 2014 года в районе Счастья и в начале 2015 года в Дебальцевском котле. Официальный Киев, как говорят общественники, многих из погибших и не найденных бойцов ВСУ записал в пленных, которых якобы удерживают в ЛНР, а кого-то - в без вести пропавших. На донбасском жаргоне таких исчезнувших военнослужащих называют «летучими голландцами».

«Когда в сентябре 2014 года были бои в направлении Луганск-Счастье, когда подбивали и дотла сгорал БТР, в нем внутри как минимум было 10 ВСУшников. Мы подъезжали, там внутри один пепел, ДНК не из чего брать. От таких бойцов уже ничего не осталось, и они всегда будут без вести пропавшими. К сожалению, это факт», - рассказал председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» Сергей Шонин.

По его словам, организация ведет работу над тем, чтобы постепенно находить и идентифицировать тела, но эта работа крайне осложнена из-за того, что официальный Киев не идет навстречу в этом вопросе. Кроме того, в Донбассе упорно муссируются неподтвержденные пока сообщения, что после особенно ожесточенных боев 2014-2015 годов военнослужащие ВСУ хоронили своих погибших в общих ямах, никак не обозначая эти места. Многие такие места остаются неизвестными, другие расположены на территориях, подконтрольных Киеву.

С 2014 года общественная организация «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» смогла произвести обмен и освободить более 400 военнопленных с обеих сторон конфликта и передать родственникам сотни тел погибших.