В Раде рассказали, какой подарок сделал шеф Пентагона Порошенко

Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон продолжает "обрастать" интересными деталями. Члены украинской делегации спешат через Facebook продемонстрировать свою информированность. Дело доходит до того, что украинцы рассказывают о наличии в Пентагоне специальных часов с "киевским временем". А вдруг это американская "военная тайна"?

По ее словам, глава Пентагона преподнес своему украинскому гостю ценный подарок. Что именно? Нет, не договор о поставках американского оружия на Украину, о чем многократно ранее просил Вашингтон официальный Киев. И даже не фото со спутников-шпионов, с помощью которых Порошенко сможет доказать, что был прав, когда утверждал, что украинские ВСУ воюют на Донбассе не с собственным народом, а с регулярной российской армией. Таких фотографий у Мэттиса, очевидно, просто нет.

Глава Пентагона подарил Порошенко фотографию. Глава Пентагона подарил Порошенко фотографию.

"Кстати, встреча в Пентагоне началась с гимнов Украины и США, а Джеймс Мэттис подарил Порошенко совместное фото с надписью "От патриота - патриоту", - написала Геращенко.

И добавила, что в зале, где проходила встреча, члены украинской делегации обнаружили часы с "киевским временем". А это, по ее мнению, является "достаточно символической деталью".