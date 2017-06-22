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Экс-президент Финляндии стала бездомной
Фото: Pelastusarmeija, Anton
Бывший президент Финляндии Тарья Халонен появилась на улицах Хельсинки в образе бездомной. Об этом сообщает Yle.
#Finland's ex-president Tarja Halonen poses as a homeless lady in a campaign for the Salvation Army. https://t.co/l2mSAKIV6f @FinlandToday pic.twitter.com/Nr791VuUrZ— thisisFINLAND (@thisisFINLAND) 21 июня 2017 г.
Политик пошла на такой шаг в рамках благотворительной кампании по борьбе с бедностью, организованной «Армией спасения». Целью акции была попытка показать, что беда может настигнуть любого, а также призыв к гражданам не оставаться равнодушными.
На фото, снятом фотографом Антоном Суксдорффом, Халонен сидит на лестнице, «взгляд ее устремлен в пустоту, одежда - старая и грязная». «Я не мог ожидать большего - она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, и мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал», - рассказал фотограф.
В «Армии спасения» надеются, что с помощью кампании они смогут собрать деньги на нужды малоимущих в Финляндии. В благотворительной акции также участвует предприниматель Петер Вестербака, ставший известным благодаря игровой компании Rovio (создатели Angry Birds).
Халонен занимала пост президента Финляндии с 2000-го по 2012 год. После окончания президентского срока она стала активно участвовать в социальных проектах. Например, в 2015 году она пришла на вокзал Хельсинки, куда привозили беженцев из Ближнего Востока, и собрала деньги для местного отделения Красного Креста.
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