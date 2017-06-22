Экс-президент Финляндии стала бездомной

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен появилась на улицах Хельсинки в образе бездомной. Об этом сообщает Yle

Политик пошла на такой шаг в рамках благотворительной кампании по борьбе с бедностью, организованной «Армией спасения». Целью акции была попытка показать, что беда может настигнуть любого, а также призыв к гражданам не оставаться равнодушными.

На фото, снятом фотографом Антоном Суксдорффом, Халонен сидит на лестнице, «взгляд ее устремлен в пустоту, одежда - старая и грязная». «Я не мог ожидать большего - она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, и мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал», - рассказал фотограф.

В «Армии спасения» надеются, что с помощью кампании они смогут собрать деньги на нужды малоимущих в Финляндии. В благотворительной акции также участвует предприниматель Петер Вестербака, ставший известным благодаря игровой компании Rovio (создатели Angry Birds).