Президент США Дональд Трамп в среду пообещал бороться с "тиранией коммунизма."

"Америка будет бороться против тирании коммунизма", — заявил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп упомянул об этом в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы , он назвал "полностью односторонней" сделкой.

По его словам, "факт заключается в том, что сделка с Кубой — плохая". Он пообещал добиться "намного лучшего соглашения".