Creators: агрессия против Сирии грозит США «смертоносной войной» с Россией

С приближением разгрома «Исламского государства» в Сирии обостряется борьба между правительством и повстанцами за контролируемую «халифатом» территорию, пишет обозреватель Creators Патрик Бьюкенен. Если Вашингтон продолжит совершать атаки на сирийские войска, то этот региональный конфликт рискует перерасти в «более широкую, опасную и смертоносную войну» США с Россией, предупреждает аналитик. Уничтожение американской авиацией самолёта ВВС Сирии — это акт агрессии в отношении страны, против которой конгресс США никогда не объявлял и не санкционировал войну, пишет обозреватель Creators Патрик Бьюкенен.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT). Согласно версии Вашингтона, сирийский истребитель бомбил проамериканских повстанцев. Дамаск настаивает, что его самолёт атаковал позиции «Исламского государства»*. Как бы то ни было, в свете случившегося Россия заявила, что она выходит из договора о предотвращении столкновений в сирийском небе и собирается брать на прицел все воздушные объекты к западу от Евфрата, подразумевая самолёты и беспилотники Пентагона . «Если Москва не блефует, то мы движемся в сторону российско-американского столкновения в Сирии», — утверждает публицист. Сбитый самолёт была первым на счету ВВС США в сирийском конфликте. Но ранее Дональд Трамп уже отдавал приказ о нанесении удара по правительственной авиабазе, с которой якобы осуществлялись химические атаки на мирное население, напоминает Бьюкенен. По его словам, всё вышесказанное свидетельствует о том, что США всё глубже погружаются в эту межконфессиональную шестилетнюю гражданскую войну. И на наших глазах она переходит в следующую фазу — борьбу за контроль над территорией и населением, освобождённым после падения Ракки и смерти «халифата». Армия Башара Асада пытается вернуть как можно большую часть утраченной территории. В этом стремлении её поддерживают Россия, иранские войска, отряды шиитского ополчения из Ирака и Афганистана и «Хезболла» . Асад и союзники, противостоящие ИГ , всё чаще сталкиваются с прозападными Демократическими силами Сирии, в состав которых входят арабские повстанцы и местные курды. Но если Америка решила использовать авиацию для борьбы с сирийскими самолётами, которые атакуют лояльные Вашингтону силы, то это может вылиться в конфронтацию с Россией и «более широкую, опасную и смертоносную войну для Соединённых Штатов», предупреждает автор статьи. Бьюкенен выражает серьёзное сомнение, что США стоит ввязываться в подобный конфликт, «победа в котором потребует масштабного вмешательства». Более того, на его взгляд, для Вашингтона не должно играть большой роли, кто именно возьмёт под контроль Ракку и прилегающие районы, когда оттуда будут изгнаны исламисты. Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что для разгрома ИГ необходимо сотрудничество с Россией. Однако, посетив Саудовскую Аравию, он фактически согласился с созданием так называемого арабского НАТО . Тем самым США признали Эр-Рияд главным союзником и лидером в региональной борьбе за власть между арабскими странами Персидского залива и шиитским Ираном. В результате Трамп и его страна достигли точки принятия решения. Если после уничтожения сирийской «столицы» ИГ американцы попытаются использовать свою мощь, чтобы объединить повстанческие группировки за счёт Дамаска, то они рискуют вступить в конфликт не только с его союзниками, но даже с Турцией. Ведь турецкий президент с подозрением относится к курдским союзникам Вашингтона. «В Ираке у США и Ирана общий враг, ИГ, и общий союзник — официальный Багдад. В Сирии у нас общий враг — ИГ. Но наши союзники противостоят Асаду, России, Ирану и «Хезболле». Перед нами встаёт вопрос: после того как Ракка с Мосулом падут и халифат исчезнет, кто унаследует имущество ИГ?» — рассуждает аналитик. На его взгляд, Вашингтону необходимо обозначить линии наступления для сирийских курдов и начать переговоры с Москвой, Дамаском и Тегераном. «Мы не должны позволять нашим друзьям на Ближнем Востоке и в Персидском заливе разыгрывать за нас нашу партию, потому что слишком часто из-за их интересов нам приходится участвовать в их войнах, которые необязательно являются и нашими», — заключает Патрик Бьюкенен.