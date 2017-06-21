Украинцев озадачило поведение Порошенко во время встречи с Трампом

Украинские пользователи обсуждают в социальных сетях поведение президента Украины Петра Порошенко на встрече с главой США Дональдом Трампом . На переговорах украинский лидер хлопнул себя по левой руке 27 раз. Комментарии юзеров собрал портал LIFE

«Меня немного смущало, что он трескал одной рукой о другую"; «Это говорит об очень серьёзной беседе без всякого официоза. Это говорит о решимости намерений, правдивости и уверенности в том, что говорить»; «Это признак большого волнения. Он не знал, что правильно говорить, ибо приходилось врать», - написали в комментариях юзеры.