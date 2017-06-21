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Украинцев озадачило поведение Порошенко во время встречи с Трампом
Украинские пользователи обсуждают в социальных сетях поведение президента Украины Петра Порошенко на встрече с главой США Дональдом Трампом. На переговорах украинский лидер хлопнул себя по левой руке 27 раз. Комментарии юзеров собрал портал LIFE.
«Меня немного смущало, что он трескал одной рукой о другую"; «Это говорит об очень серьёзной беседе без всякого официоза. Это говорит о решимости намерений, правдивости и уверенности в том, что говорить»; «Это признак большого волнения. Он не знал, что правильно говорить, ибо приходилось врать», - написали в комментариях юзеры.
20 июня Дональд Трамп и Пётр Порошенко провели встречу в Вашингтоне. Незадолго до встречи с главой США украинский лидер встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом. Депутат Рады Сергей Власенко назвал формат встречи Трампа и Порошенко «полным позором для Украины», так как украинский президент «заскочил» к главе США, когда тот проводил встречу со своим советником по вопросам безопасности Гербертом Макмастером.
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