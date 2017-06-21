В Киеве подтвердили информацию о «хлебном перемирии» в Донбассе

Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер подтвердила, что с 24 июня в Донбассе начнется «хлебное перемирие». Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия — соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее», — написала она.

Ранее пресс-секретарь политического представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Виктория Талакина сообщила, что стороны договорились об установлении режима прекращения огня в Донбассе с 24 июня по 30 августа.