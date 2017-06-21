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Госдеп прокомментировал отмену Москвой консультаций Шеннона и Рябкова
Фото: AP Photo / Luis M. Alvarez
В США готовы к дальнейшему обсуждению двусторонних вопросов с Россией, заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт в связи с отменой двусторонних консультаций на уровне заместителей министра.
"Мы предлагаем обратиться к российскому правительству за объяснением их решения отменить данную встречу. С нашей точки зрения, есть много вопросов, которые надо обсудить, госсекретарь (Рекс) Тиллерсон ясно говорил об этом. Мы открыты для проведения обсуждения в будущем", — сказала Науэрт.
Россия в среду отменила намеченные на пятницу двусторонние консультации с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по существующим проблемам в отношениях. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, после вчерашнего решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".
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