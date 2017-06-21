США пытаются «наказать» мифическую российскую ЧВК

В расширенный санкционный список Минфин а США внесены в том числе так называемая частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и лично Дмитрий Уткин , названный ее руководителем. Проблема, однако, в том, что никаких реальных способов наказать «Вагнер» и Уткина у Вашингтона не существует. Хотя бы потому, что не существует самого «Вагнера». Итак, начнем с того, что такой организации, как ЧВК «Вагнер», не существует. Не совсем понятно, как американский Минфин будет соблюдать необходимые формальности, чтобы подвергнуть санкциям структуру, у которой нет юридического лица, регистрационных данных и счетов в банках. А США по части юридических формальностей чрезвычайно забюрократизированная страна.

В то же время подполковник в отставке Дмитрий Уткин реален, и получил некоторую известность после публикации его фотографии с Владимиром Путиным , протокольно сделанной на приеме в честь Дня Героев Отечества, куда были приглашены многие кавалеры Ордена Мужества.

При этом большая часть «сенсационной» информации о так называемой ЧВК «Вагнер» или, как говорят на Западе, «группе Вагнера» почерпнута из российской оппозиционной прессы, а затем растиражирована западными СМИ. Никаких реальных подтверждений ни одному «факту», связанному с «группой Вагнера» как не было, так и нет. В ответ на подобные уточнения апологеты демонизации «группы Вагнера» и мифа о кровавых российских ЧВК обычно реагируют в духе «дыма без огня не бывает».

Да, не бывает, особенно если дрова регулярно подбрасывать. Есть такая Moran security group – международная группа компаний, специализирующаяся на охране морских перевозок. В ее руководстве есть двое бывших российских офицеров-подводников (представитель компании на судах Игорь Ников и директор первого морского департамента компании Сергей Емелин ), но услугами MSG пользуются суда по всему миру, а не только Совкомфлот . Например, United cargo fleet и даже Norgas.

Морское пиратство пока что не побеждено, и побережье Сомали и Йемена лишь наиболее раскрученные точки с такой спецификой. Не меньше проблем, например, у побережья Малайзии, Индонезии, Тайваня, а в Индийском океане еще и у Занзибара. При этом международное морское законодательство чрезвычайно консервативно и категорически запрещает присутствие действующих военнослужащих на бортах гражданских судов. Такое может трактоваться как «десант» или «демонстрация присутствия». В конечном итоге международные торговые перевозки охраняются частными компаниями, которые набирают отставников или иных профессионалов с соответствующим опытом. Moran security – из их числа. Именно на эту компанию ссылались анонимные «сотрудники группы Вагнера» как на своего бывшего работодателя. По факту MSG как наиболее известная подобная компания просто попалась под руку при создании пропагандистского мифа и может пострадать ни за что.

Ряд СМИ утверждает, что предполагаемый лидер «группы Вагнера» Дмитрий Уткин после увольнения в запас работал на Moran security и плавал на «их» судах. Никаких доказательств, опять же, нет – их в этом деле вообще нет никаких доказательств, только туман. Изначально, например, в качестве руководителя группы журналисты называли некоего Евгения Вагнера, и лишь потом переключились на 47-летнего отставного подполковника 700-го отдельного отряда специального назначения ГРУ , что дислоцировался в городе Печоры Псковской области.

Косвенно это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Комментируя уже упомянутую фотографию с приема, он сказал, что Уткин действительно из Псковской области, но родом он оттуда или прописан там – не понятно. Тогда же на вопрос, за что у Уткина Орден Мужества, Песков логично ответил, что «его обычно за мужество дают». На этом конструктивный диалог и закончился.

Помимо охраны морских грузоперевозок есть еще несколько специфических областей бизнеса, где без частной охраны не обойтись. Прежде никто особо не интересовался, кем были эти люди в черных одеждах и с автоматами «Узи» на приборной доске бензовозов, сновавших по Ираку, Иордании и Сирии в 2000-х годах, когда ряд российских нефтегазовых компаний получили контракты на разработку части местных месторождений. То же самое касается нефтедобычи в Нигерии и – особенно – алмазных и прочих редкоземельных разработок в других сложных африканских странах, где российское присутствие с годами только увеличивается.

Чисто криминальная составляющая в этих контрактах исключена – они заключались либо официально, либо настолько официально, насколько это возможно, скажем, в Либерии и Сьерра-Леоне. Отдельной статьей тут проходят российские частные лица с военным прошлым или даже целые организованные группы лиц, возглавляемые в основным бывшими военнослужащими еще советских контингентов в Африке, которые действительно участвовали в прикрытии торговли оружием или алмазами.

Но все это по большому счету мелочи и детские игры, если взять за точку отсчета действия американских ЧВК по всему миру. А также - особо выдающиеся достижения французских торговцев оружием, среди которых попадались представители семей самых высокопоставленных фамилий страны.

Сейчас основные пункты обвинений в адрес «группы Вагнера» сводятся к недоказуемому участию этой полумифической структуры в конфликтах в Новороссии и в Сирии. Якобы некая частная армия участвовала в разоружении украинских войск в Крыму («вежливые люди»), а затем была передислоцирована в Донбасс и названа «Славянским батальоном». Там она находилась на луганском направлении и, по слухам (источниками которых все так же являются российские оппозиционные деятели и особо специфические украинские ресурсы) участвовала в «зачистке» сил, не поддерживавших кандидатуру Игоря Плотницкого. Впоследствии эта группа (чуть более 200 человек) якобы переехала в Сирию, где (уже по данным западных и все тех же украинских источников) понесла большие потери. При этом численность группы выросла до 400 человек, она участвовала в освобождении Пальмиры, а в начале этого года снова понесли потери.

Меж тем, даже сам факт минометного обстрела российской военной базы в Сирии, в ходе которой якобы и погибли участники «группа Вагнера», подтвержден не был. Как и украинские заявления о подрыве на фугасе грузовика, в котором единовременно погибли 14 человек. Собственно, единственным источником этой информации до сих пор остается известный украинский пропагандистский сайт, действующий в рамках «информационного сопротивления российской агрессии».

Меж тем, российской армии никакие ЧВК не нужны, а ссылки на проведение неких военных операций, требующих привлечения по факту гражданских людей, красивы для непосвященных, но бессмысленны на деле.

В армии США действительно создалась критическая ситуация, когда реальные боевые части попросту закончились. Американская армия изначально не была рассчитана на массированное присутствие за рубежом, кроме персонала многочисленных баз, который ротируется, но в реальных боевых действиях не участвует. Необходимость физической оккупации сразу нескольких обширных по территории, сложных по рельефу и значительных по населению стран привела к кризису комплектации корпуса морской пехоты и сухопутных войск. Некоторые солдаты беспрерывно провели от 5 до 10 командировок в Ирак и Афганистан, что приводит к опасным последствиям для психики и боевой подготовки. То есть в какой-то момент американская армия просто закончилась физически, и масштабное привлечение ЧВК было не хитрым политическим ходом, а необходимостью.

У России такой необходимости нет. И дело даже не в призывном и мобилизационном ресурсе, а в отсутствии «разбазаривания» сил на отдаленные базы и в успешном формировании Сил специальных операций (ССО), участие которых в боевых действиях в Сирии никто и не думал скрывать. Исключение составляют советники, которые обучают сирийских офицеров работе с новой техникой – большинство из них действительно вольнонаемные отставники. Но как для этой функции, так и для формирования некоторых подразделений ССО, была изобретена система краткосрочных контрактов, проведение закона о которой через Госдуму также вызвало особое возбуждение у западных экспертов.

Пока ЧВК как таковые остаются в России вне закона, и трактование этого термина может быть различным. Например, бывшие военнослужащие, волею судьбы и приказа оказавшиеся в 90-х годах в так называемых «горячих точках» за пределами РФ и получившие реальные должности в вооруженных силах и специальных службах Таджикистана, Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, Югославии, а затем Сербии, Сербской Босны и Сербской Краины находятся под давлением уголовной статьи о наемничестве.

Аналогичная история сейчас складывается и в Новороссии. В Сирии же никаких «частных армий» нет, и все отношения с военнослужащими специально регулируются государственными контрактами, а не трудовыми договорами с ЧВК. Хотя возможность скрытого финансирования никто не отменял.

Таким образом, кого и за что американцы решили обложить санкциями, решительно непонятно. Претензии к так называемой «группе Вагнера» со стороны Минфина США выглядят не только надуманными, но и абсурдными с юридической точки зрения.

Дело даже не в том, что найти такое юридическое лицо Минфин США и его специализированное подразделение – Секретная служба не смогут. Но в том, что нарушения каких-либо международных норм права со стороны российских вооруженных сил в Сирии быть не может. Все российское военное присутствие определено соглашениями с легитимным правительством в Дамаске, а оно составлено крайне благоприятно по отношению к российским военнослужащим. Украинские же обвинения (скорее, даже «предъявы») значения не имеют, как и ссылки на украинские «источники информации». Если американский Минфин считает киевские пропагандистские сайты достойными уважения – это их проблема. На судьбу Дмитрия Уткина, которого они определяют как «Вагнера», это принципиально не повлияет. Как и на жизнь всех остальных ребят, ассоциируемых с «группой Вагнера» или «Славянским батальоном».

Куда более важной представляется перспектива их будущего именно в России, а не мифические ограничения американского Минфина. Российское законодательство действительно нуждается в некоторой корректировке, а с американскими всплесками эмоций как-нибудь разберемся.